Axios: США створили таємний маршрут в Ормузькій протоці, через який перевозять мільйони барелів нафти щодня

США протягом останніх кількох тижнів організували таємний коридор через Ормузьку протоку, яким щодня проходять десятки нафтових танкерів. Завдяки цьому на світовий ринок знову надходить близько 10 мільйонів барелів нафти на добу — приблизно половина довоєнного обсягу експорту через протоку.

Про це Axios розповіли два американські чиновники.

За їхніми словами, в рамках операції 15—20 танкерів щоночі проходять через південний канал протоки вздовж узбережжя Оману. Американські військові координують рух суден і допомагають не лише танкерам із нафтою вийти з Перської затоки, а й порожнім суднам безпечно зайти туди, завантажитися нафтою та повернутися назад.

Кораблі рухаються організованими колонами у визначені часові проміжки. Американські військові дають їм маршрут, а винищувачі ВПС США захищають судна від іранських ракет і дронів.

«Ми контролюємо південний канал Ормузької протоки вже два місяці. Корпус вартових ісламської революції (КВІР) може створювати проблеми, але вони не контролюють протоку. Ми контролюємо її», — сказав один із американських чиновників.

За його словами, у деякі дні через протоку вдавалося транспортувати 15—20 мільйонів барелів нафти. Цього тижня в одну з ночей планували провести понад 20 суден, які потенційно могли вивезти близько 15 мільйонів барелів.

Раніше Bloomberg з посиланням на джерела писав, що експортери нафти з країн Близького Сходу налагодили таємні постачання через Ормузьку протоку, попри атаки Ірану на судна.

Нафту провозять на суднах з відключеними транспондерами, а потім перевантажують на танкери в Оманській затоці, щоб транспортувати далі. За даними видання, такий «темний» маршрут допомагає утримати світові ціни на нафту на рівні $80—90 за барель.