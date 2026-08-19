У КНДР спростували заяву президента Зеленського про відправку від 30 до 50 тисяч своїх військових до РФ

Сестра лідера КНДР Кім Чен Ина та посадовиця правлячої партії Кім Йо Чжон спростувала заяву президента України Володимира Зеленського про відправку від 30 до 50 тисяч північнокорейських військових до РФ.

Про це пише Reuters.

На початку серпня Зеленський повідомив, що КНДР хоче відправити своїх військових у РФ, щоб ті вивчали досвід війни з Україною. Тоді Зеленський закликав Південну Корею надати Україні системи ППО в обмін на співпрацю у сфері дронів чи в інших сферах. Він пояснив це тим, що такий досвід КНДР може бути загрозою для азійських держав і загострити ситуацію в Тихому океані.

Проте Кім Йо Чжон сказала, що заява Зеленського була «безпідставною» і є «інсценованим інцидентом». Вона додала, що відповідальність за початок війни в Україні та її затягування лежить на США і Заході.