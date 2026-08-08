Росія хоче залучити від 30 до 50 тисяч північнокорейців, які вивчатимуть досвід війни з Україною. Це може бути загрозою для азійських держав і загострити ситуацію в Тихому океані.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

«Це абсолютно зрозуміло, що Північна Корея буде нарощувати досвід сучасної війни, буде отримувати ліцензії від Росії, буде отримувати від них усі військові інструменти», — заявив президент.

Тому Зеленський закликав Південну Корею надати Україні системи ППО. У відповідь Україна, зокрема, готова працювати в напрямі дронів. Попри те, що Конституція Південної Кореї має обмеження щодо такої співпраці, дипломати її обговорюють, каже президент.