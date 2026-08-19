В Угорщині закрили справу інкасаторів Ощадбанку

Національне податкове та митне управління (NAV) Угорщини закрило розслідування щодо українських інкасаторів Ощадбанку у справі про «золотий конвой».

Про це повідомив адвокат інкасаторів Лорант Горват.

Адвокат Лорант Горват для HVG сказав, що справу закрили через відсутність складу злочину. Зокрема, під час розслідування зʼясували походження коштів і золота — вони є частиною міжбанківської операції між Raiffeisen Bank International AG та АТ Ощадбанк.

Також докази у справі підтверджують, що кошти не були отримані злочинним шляхом.