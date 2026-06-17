В Угорщині розслідуватимуть захоплення українських інкасаторів і цінностей Ощадбанку

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр доручив розслідувати захоплення українських інкасаторів і коштів Ощадбанку в Будапешті навесні цього року.

Про це він повідомив у соцмережі X.

За словами Мадяра, перевірку проведуть у Національній податковій і митній адміністрації, Центрі боротьби з тероризмом та в інших державних органах. Мадяр закликав генерального прокурора негайно зайнятися справою.

Рішення ухвалили після журналістського розслідування угорського медіа Telex на початку червня, яке дійшло висновку, що операцію замовив тодішній прем’єр-міністр Віктор Орбан.

За даними джерел Telex, Орбан замовив силову акцію як «відповідь» Україні на зупинку транзиту нафти нафтопроводом «Дружба», який був пошкоджений через російський удар. Тоді угорський премʼєр був переконаний, що Київ зупинив транзит нафти з політичних причин, а не через ремонт.