У Польщі повідомили про незаконні розкопки на території колишніх польських сіл в Україні

Колишній польський премʼєр, лідер польської партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський заявив, що на території колишніх польських сіл у Східній Галичині проводять незаконні розкопки. Про це він написав в Х. Він заявив, що «чорні копачі» оскверняють останки і розкрадають коштовності жертв, зокрема й жертв Волинської трагедії. За його словами, «це відбувається з мовчазної згоди місцевої української влади». Качинський заявив, що звернеться щодо цього питання до держорганів, зокрема Міністерства закордонних справ Польщі.

Волинська трагедія У 1943—1944 роках на Волині відбувались масові вбивства поляків. Польський інститут нацпамʼяті називає офіційні дані про 120 тисяч загиблих поляків на Волині та в південно-східних воєводствах Другої Речі Посполитої, а також говорить про 5 тисяч убитих українців. Українські історики називають інші цифри: до 20 тисяч убитих українців і 35—40 тисяч убитих поляків. Так само тривають дискусії щодо виконавців злочину й організаторів. У Польщі Волинську трагедію називають «різаниною», офіційно визнали геноцидом, звинувачують Українську повстанську армію, однак із таким трактуванням не погоджуються в Україні.

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