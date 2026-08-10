Ізраїль відкинув мирний план США щодо Гази і вимагає повного роззброєння ХАМАС

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що його країна відкидає запропонований США план миру для сектора Гази.

Про це повідомляє CNN.

Він сказав, що Ізраїль не виводитиме війська з анклаву, доки ХАМАС повністю не роззброїться. Водночас Нетаньягу зазначив, що Ізраїль продовжує обговорювати план із Вашингтоном. За його словами, деякі американські пропозиції країна готова прийняти, а з рештою не погоджується.

У липні президент США Дональд Трамп заявив про прорив у переговорах і повідомив, що ХАМАС та інші збройні угруповання в Газі погодилися на роззброєння. Опісля «Рада миру» Трампа представила 15-пунктовий план, який передбачає виведення ізраїльських військ із частини територій Гази, а також роззброєння ХАМАС.

ХАМАС заявив, що готовий дотримуватися запропонованої дорожньої карти, але вимагає, щоб Ізраїль припинив удари по Газі та відвів війська до так званої «жовтої лінії». Представник ХАМАС Бассам Наїм закликав посередників і США чинити тиск на Нетаньягу, щоб він не блокував реалізацію плану.