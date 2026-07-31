Трамп заявив про «історичну угоду» — ХАМАС має повністю роззброїтися в секторі Гази

Президент США Дональд Трамп заявив, що вдалося досягти «історичної угоди» про повне роззброєння угруповання ХАМАС та інших збройних формувань у секторі Гази.

Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

За словами американського президента, домовленості досягла «Рада миру», яку він очолює. Він назвав угоду ключовим кроком до того, щоб сектор Гази перейшов під контроль нового палестинського уряду, який співпрацюватиме з «Радою миру».

Президент США також заявив, що після завершення процесу роззброєння ізраїльські війська залишать сектор Гази, а безпеку підтримуватимуть міжнародні стабілізаційні сили спільно з новою палестинською поліцією.

Трамп зазначив, що ця угода є важливою частиною його 20-пунктного плану завершення війни в Газі. Він подякував Єгипту, Катару і Туреччині за посередництво, а також своїй команді за роботу над домовленостями.