В Острівках і Волі Островецькій на Волині завершили ексгумацію тіл

На території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька (у Рівненській сільській громаді Ковельського району Волинської області) українські та польські фахівці завершили ексгумацію тіл людей, які загинули в серпні 1943 року.

Про це повідомили Український інститут національної памʼяті та Інститут національної пам’яті Республіки Польща.

Ексгумаційні роботи тривали з 13 липня по 7 серпня. Під час них на території колишнього села Воля Островецька знайшли останки 48 людей, а на території колишнього села Острівки — 6 тіл. Одне з тіл знайшли в Острівках біля цвинтаря, навпроти меморіалу — зараз встановлюють дату захоронення.

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Останки належать дітям, жінкам і чоловікам — усі зразки взяли для аналізу ДНК. Після цього останки перепоховають на кладовищі колишнього села Острівки.

Водночас польська сторона заявляє, що вдалося знайти останки 55 людей, з яких 26 — діти. За їхніми даними, також знайшли понад 300 особистих речей.

Інститут нацпамʼяті Польщі також повідомив, що поховання пройде 30 серпня — у роковини збройного нападу на Острівки.