Росія погрожує Вірменії, що якщо Єреван вийде з Євразійського економічного союзу, на країну чекає «неминуча глибока криза».

Про це заявили у Службі зовнішньої розвідки РФ.

У Москві стверджують, що Брюссель буцімто не зможе компенсувати Вірменії можливі втрати, а країни ЄАЕС «не рятуватимуть єреванський політичний екіпаж і не спонсоруватимуть його марафонський заплив у бік ЄС».

Ці погрози лунають після першої післявиборчої розмови Нікола Пашиняна з Путіним. За даними «Радіо Свобода», премʼєр Вірменії поскаржився на нові торговельні обмеження з боку Росії, що порушують правила спільного ринку.

У відповідь Кремль знову зажадав, щоб Єреван негайно провів референдум й обрав — він з Європою чи з Росією. Пашинян відповів: голосування можливе лише після того, як Вірменія подасть офіційну заявку на вступ до ЄС.