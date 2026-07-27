Польща може продати літаки МіГ-29 Болгарії, якщо Україна «не поквапиться». В обмін на літаки поляки хочуть співпраці з українцями у виробництві дронів.

Про це розповів міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в інтерв’ю Wirtualna Polska.

За словами керівника Міноборони, зараз між Польщею та Україною тривають переговори щодо обслуговування літаків та фінансування ремонту. Натомість Польща хоче отримати від України співпрацю у виробництві безпілотників.

«Якщо це не вдасться — ну що ж, будь ласка. Часу для України в цьому питанні залишається дедалі менше. У найближчі тижні треба ухвалити остаточне рішення», — заявив керівник Міноборони.

Водночас 24 липня міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявляв, що Софія розглядає літаки передусім як джерело запчастин для підтримки власного флоту цих винищувачів.