Reuters: Ізраїль під час атаки ліквідував високопосадовця служби безпеки ХАМАС

Сьогодні під час авіаудару по центральній частині сектора Гази Ізраїль ліквідував високопосадовця служби безпеки ХАМАС.

Про це пише Reuters із посиланням на лікарів і поліцейських.

Також через удар загинув помічник високопосадовця — вони разом їхали в автівці. В агентстві Reuters пишуть, що йдеться про керівника служби безпеки в центральній частині Гази, полковника Ваеля ель Ледаві і майора Рамеза абу Зрайка.

За даними агентства, за останні місяці Ізраїль ліквідував десяток членів поліцейських структур, очолюваних ХАМАС, зокрема високопосадовців.

Наприклад, наприкінці червня Армія оборони Ізраїлю під час ударів по сектору Гази ліквідувала двох командирів угруповання ХАМАС — за її даними, вони брали участь у бойових діях проти ізраїльських військових.

Раніше, у травні, Ізраїль ліквідував Ізза аль Діна аль Хаддада — керівника військового крила ХАМАС і одного з організаторів нападу на країну 7 жовтня 2023 року.