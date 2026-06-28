Ізраїль ліквідував двох командирів ХАМАС у секторі Гази

Армія оборони Ізраїлю під час ударів по сектору Гази ліквідувала двох командирів угруповання ХАМАС — за її даними, вони брали участь у бойових діях проти ізраїльських військових.

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Командир підрозділу «Нухба» Абд аль Рахман аль Карім Зіяда загинув 24 червня під час удару по району табору біженців Аль-Шаті. Ізраїльські військові стверджують, що він брав участь у нападі ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Також 24 числа під час окремого удару в районі Хан-Юнісу був ліквідований керівник тунельного підрозділу ХАМАС Камал Наджар.

Ізраїль заявив, що обидва командири становили загрозу для їхніх військових, а для ударів були використані високоточні боєприпаси та повітряне спостереження, щоб зменшити ризики для цивільних.