Опитування: 72% українців не підтримують звільнення Федорова, рівень довіри до нього зріс до 65%

72% українців не підтримують рішення президента Володимира Зеленського звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони. Лише 5% українців підтримали його звільнення.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 20—21 липня.

17% відповіли, що їм байдуже, а 6% обрали варіант «важко відповісти». Також українців запитали, кому з політиків вони найбільше довіряють. Ексголовнокомандувачу ЗСУ та чинному послу України у Великій Британії Валерію Залужному довіряють 70% опитаних; Федорову — 65%, а керівнику Офісу президента Кирилу Буданову — 62%. На четвертому місці президент Володимир Зеленський — про це сказали 59% українців.

Соціологічна група Рейтинг

Водночас 55% опитаних підтримали звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Проти цього виступили 15%, ще 11% сказали, що їм «важко відповісти».

Опитування проводили після звільнення Федорова та на початку масштабних протестів у Києві та багатьох інших містах України.