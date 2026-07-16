Британія виділить €300 млн для України на закупівлю 16 винищувачів Gripen E до 2029 року.

Про це повідомив премʼєр-міністр Британії Кір Стармер під час візиту до Києва, передає Reuters.

За словами Стармера, Лондон співпрацюватиме зі Швецією, щоб передати літаки Україні для захисту від російських атак. Інвестиція забезпечить приблизно 5 тисяч робочих місць у понад 50 британських компаніях, залучених до програми Gripen.

У червні шведський виробник оборонної техніки Saab уклав контракт — тепер Україна отримає 16 винищувачів Gripen E вартістю близько €2,18 млрд. Разом із літаками буде пакет обладнання і технічної підтримки.

На відміну від F-16, літак Gripen JAS 39 невибагливий до злітно-посадкових смуг і простіший у міжпольотному обслуговуванні. Крім того, вартість льотної години JAS 39 — найнижча серед винищувачів. Для моделі JAS 39C/D цей показник становить $7 000—8 000, а для JAS 39E/F, за попередніми оцінками, лише $4 000.