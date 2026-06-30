Україна та Швеція уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen

Україна та Швеція уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів типу Gripen E.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Разом із літаками буде пакет обладнання та технічної підтримки. Водночас перші 16 літаків типу Gripen C/D передадуть українським Повітряним силам уже на початку 2027 року.

На відміну від F-16, літак Gripen JAS 39 невибагливий до злітно-посадкових смуг і простіший у міжпольотному обслуговуванні. Крім того, вартість льотної години JAS 39 — найнижча серед винищувачів. Для моделі JAS 39C/D цей показник становить $7 000 — 8 000, а для JAS 39E/F, за попередніми оцінками, лише $4 000.