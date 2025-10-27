Шведська компанія хоче побудувати завод збирання винищувачів Gripen в Україні

В межах угоди про закупівлю 150 літаків-винищувачів Gripen шведська компанія Saab готова відкрити завод кінцевого збирання літаків Gripen в Україні.

Про це повідомляє Financial Times.

В інтерв’ю виданню гендиректор Saab Мікаел Юганссон заявив, що контракт з Україною збільшить потреби компанії в потужностях для виробництва приблизно вдвічі.

«Під час війни це не так просто, але було б чудово створити в Україні потужності принаймні для кінцевого збирання та випробувань, а можливо, і для часткового виробництва», — наголосив Юганссон.

Оборонна компанія також планує збільшити виробництво винищувачів у Бразилії, Канаді та ЄС. Зокрема, Saab вже інвестувала у виробництво близько 20—30 Gripen на рік для Бразилії.

Чим корисні винищувачі Gripen для України?

На відміну від F-16, літак Gripen JAS 39 невибагливий до злітно-посадкових смуг і простіший у міжпольотному обслуговуванні.

Крім того, вартість льотної години JAS 39 — найнижча серед винищувачів. Для моделі JAS 39C/D цей показник становить $7 000—8 000, а для JAS 39E/F, за попередніми оцінками, лише $4 000.

Видання The Guardian повідомляло, що Україна може придбати у Швеції винищувачі Gripen, оплативши їх за рахунок заморожених російських активів.

Перші літаки Gripen від Швеції Київ отримає вже у 2026 році, повідомляв президент України Володимир Зеленський. На думку прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, це дасть змогу побудувати дуже серйозні Повітряні сили в Україні.

Автор: Світлана Зайкова