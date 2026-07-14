Міноборони ОАЕ: Від ударів Ірану по танкерах в Ормузькій протоці постраждали двоє українців

Двоє українців постраждали внаслідок атаки Ірану на нафтові танкери в Ормузькій протоці 14 липня.

Про це повідомило Міністерство оборони ОАЕ.

Там кажуть, що під атаку іранських ракет потрапили їхні танкери «Момбаса» та «Аль-Бахія» в південній частині протоки, у територіальних водах Оману.

Унаслідок атаки загинув член екіпажу танкера «Момбаса» — громадянин Індії. Ще вісім людей постраждали — це шестеро індійців і двоє українців.

В ОАЕ засудили цю атаку і назвали її «серйозним порушенням і явним порушенням міжнародного права, що загрожує безпеці та стабільності регіону».

«ОАЕ залишають за собою повне право відповісти на цю ескалацію та вжити всіх необхідних заходів для захисту своєї території, громадян і резидентів таким чином, щоб забезпечити свій суверенітет, безпеку і стабільність, а також захистити свої національні інтереси», — додали в Міноборони країни.

У вівторок, 14 липня, іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що два «судна-порушники» були пошкоджені та виведені з ладу в Ормузькій протоці після того, як проігнорували попередження, вимкнули навігаційні системи та спробували перетнути протоку. Чи йдеться про ті самі судна, про які писало Міноборони ОАЕ, — у заяві КВІР не уточнюють.

Що передувало

Ормузька протока — ключовий шлях для світового експорту нафти — залишалася закритою з початку війни між США та Іраном наприкінці лютого. Її відкрили 18 червня, коли сторони домовилися припинити бойові дії на 60 днів. США тоді зняли морську блокаду іранських портів.