Axios: У США вимагають, щоб Іран публічно заявив, що Ормузька протока відкрита

Адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від Ірану, щоб він публічно заявив, що Ормузька протока відкрита. Також Тегеран має пообіцяти не бити по суднах.

Про це пише Axios з посиланням на американських чиновників.

За їхніми даними, це передали Ірану через посередників та напряму. Американські чиновники вважають, що саме Іран порушив меморандум про взаєморозуміння, що викликає сумніви щодо готовності Тегерану до укладання ядерної угоди.

Інший представник американської адміністрації сказав, що якщо Іран не вийде із заявою в суботу, то будуть суворі наслідки.

Напередодні Трамп заявив, що США погодилися продовжити мирні переговори з Іраном, але перемирʼя закінчилося.