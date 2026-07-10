Правоохоронці затримали ще чотирьох «найбільш активних» учасників конфлікту з військовими ТЦК у Львові

Правоохоронці затримали ще чотирьох чоловіків, яких підозрюють у нападі на військових під час конфлікту між ТЦК і групою цивільних у Львові, що стався ввечері 8 липня.

Про це повідомили Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України.

Серед затриманих — 21-річний і 45-річний мешканці Львова, останній почав шарпати та ображати військовослужбовця ТЦК, а потім хотів зірвати з нього військову форму. Ще двоє затриманих — 28-річні військовослужбовці, один з яких самовільно залишив військову частину.

СБУ пише, що чоловіки були найбільш активними учасниками конфлікту: блокували рух службового автомобіля військовослужбовців ТЦК, стрибали на нього та пошкодили. Їм готують підозру про перешкоджання діяльності ЗСУ та самовільне залишення частини.

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Що відомо про інцидент

8 липня у Львові військові ТЦК зупинили на вулиці Червоної Калини чоловіка, перевірили його документи та зʼясували, що він порушив правила військового обліку. Чоловіка направили на ВЛК.

У той час інша група оповіщення залишилась на місці — між нею та групою цивільних стався конфлікт. Під час нього люди оточили військових ТЦК та перевернули їхній автомобіль. Натовп кричав: «Ганьба». Місцеві телеграм-канали писали, що мітингувальники прокололи шини та зняли бампер автівки.

9 липня одного з чоловіків, який брав участь у сутичках, затримали. Йдеться про 23-річного Олега Гаврилова. За даними слідства, він підбіг до поліцейського і вдарив його в обличчя — той отримав забійні травми і струс мозку. Далі чоловік розпилив газ із балончика на іншого правоохоронця, через що той отримав опік. 10 липня суд відправив його під варту.