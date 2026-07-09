У Львові група людей напала на військових ТЦК та перекинула їхнє авто. На ситуацію зреагували мер, військова омбудсманка та голова ОП

Ввечері 8 липня у Львові стався масштабний конфлікт між групою людей та військовими ТЦК.

Сутичка сталася на проспекті Червоної Калини: люди оточили військових ТЦК та перевернули їхній автомобіль. Усе це відбувалось під крики «Ганьба». Місцеві телеграм-канали писали, що мітингувальники прокололи автомобілю ТЦК шини та зняли бампер.

У Львівському ТЦК кажуть, що все почалося з того, що військові зупинили на вулиці Червоної Калини чоловіка, перевірили його документи і зʼясували, що він порушив правила військового обліку. Його направили на ВЛК. У той час інша група оповіщення залишилась на місці — і саме з нею стався конфлікт.

На ситуацію відреагувала військова омбудсманка Ольга Решетилова й поклала відповідальність за конфлікт на уряд, військово-політичне керівництво, місцеве самоврядування, «які вже стільки років не можуть знайти баланс між потребами економіки і потребами війська». Вона наголосила, що потрібен повний перегляд принципів бронювання, з якого має початися реформа мобілізації.

Мер Львова Андрій Садовий назвав ситуацію ганебною: «Ми можемо дискутувати про роботу державних інституцій. Але перешкоджати військовим виконувати службові обов’язки, нищити майно чи брати закон у власні руки — неприпустимо».

Голова Офісу президента Кирило Буданов заявив, що чекає на реакцію від правоохоронних органів.

«Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та бʼєте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас», — написав він.