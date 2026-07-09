Правоохоронці затримали чоловіка, який під час сутичок у Львові напав на поліцейських

Правоохоронці затримали чоловіка, який 8 липня під час конфлікту у Львові між військовими ТЦК та групою цивільних напав на поліцейських.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, 23-річний львівʼянин був серед групи людей, які 8 липня на проспекті Червоної Калини спочатку заблокували автівку військових ТЦК, а потім пошкодили та перевернули її. Тоді група цивільних напала на поліцейських, а один з них — на заступника начальника одного з районних управлінь поліції Львова. У результаті поліцейський постраждав.

Чоловіку хочуть оголосити підозру в насильстві щодо поліцейського та хуліганстві в рамках справи про перешкоджання діяльності ЗСУ. Учасникам нападу загрожує до 8 років тюрми.

Що відомо про інцидент

У Львівському ТЦК кажуть, що все почалося з того, що військові зупинили на вулиці Червоної Калини чоловіка, перевірили його документи і зʼясували, що він порушив правила військового обліку. Чоловіка направили на ВЛК.

У той час інша група оповіщення залишилась на місці — і саме з нею стався конфлікт. Під час нього люди оточили військових ТЦК та перевернули їхній автомобіль. Натовп кричав: «Ганьба». Місцеві телеграм-канали писали, що мітингувальники прокололи шини та зняли бампер автівки.

Офіс генерального прокурора

Пізніше на цю ситуацію почали реагувати посадовці. Військова омбудсманка Ольга Решетилова поклала відповідальність за конфлікт на уряд, військово-політичне керівництво, місцеве самоврядування, «які вже стільки років не можуть знайти баланс між потребами економіки й потребами війська». За її словами, потрібен повний перегляд принципів бронювання, з якого має початися реформа мобілізації.

Водночас мер Львова Андрій Садовий назвав ситуацію ганебною: «Ми можемо дискутувати про роботу державних інституцій. Але перешкоджати військовим виконувати службові обов’язки, нищити майно чи брати закон у власні руки неприпустимо».

Голова Офісу президента Кирило Буданов заявив, що чекає на реакцію від правоохоронних органів.

«Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та бʼєте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас», — написав він.