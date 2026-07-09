Під час конфлікту у Львові за участі військових ТЦК та групи цивільних постраждав поліцейський

Під час конфлікту у Львові ввечері 8 липня, коли група людей оточила військових ТЦК та перевернула їхній автомобіль, постраждав поліцейський.

Про це пишуть пресслужба Офісу генпрокурора та Нацполіція.

Інцидент стався на проспекті Червоної Калини. Поліцейські прибули на місце події, щоб заспокоїти натовп людей (їх було близько 200), який перекинув автівку військових Сихівського РТЦК та СП.

Офіс генерального прокурора

Тоді один із групи людей напав на заступника начальника одного з районних управлінь поліції Львова. Через це поліцейський отримав травми тіла та голови. Особу нападника встановили.

Правоохоронці відкрили дві справи — перешкоджання діяльності ЗСУ та насильство щодо працівника поліції.

Що відомо про інцидент

У Львівському ТЦК кажуть, що все почалося з того, що військові зупинили на вулиці Червоної Калини чоловіка, перевірили його документи і зʼясували, що він порушив правила військового обліку. Його направили на ВЛК.

У той час інша група оповіщення залишилась на місці — і саме з нею стався конфлікт. Під час нього люди оточили військових ТЦК та перевернули їхній автомобіль. Натовп кричав «Ганьба». Місцеві телеграм-канали писали, що мітингувальники прокололи шини та зняли бампер автівки.

Пізніше на цю ситуацію почали реагувати посадовці. Військова омбудсманка Ольга Решетилова поклала відповідальність за конфлікт на уряд, військово-політичне керівництво, місцеве самоврядування, «які вже стільки років не можуть знайти баланс між потребами економіки і потребами війська». За її словами, потрібен повний перегляд принципів бронювання, з якого має початися реформа мобілізації.

Водночас мер Львова Андрій Садовий назвав ситуацію ганебною: «Ми можемо дискутувати про роботу державних інституцій. Але перешкоджати військовим виконувати службові обов’язки, нищити майно чи брати закон у власні руки — неприпустимо».

Голова Офісу президента Кирило Буданов заявив, що чекає на реакцію від правоохоронних органів.

«Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та бʼєте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас», — написав він.