Суд призначив 60 діб арешту підозрюваному в нападі на поліцейських під час конфлікту у Львові

Суд призначив 60 діб арешту Олегу Гаврилову, якого підозрюють у нападі на поліцейських під час конфлікту між військовими ТЦК та групою цивільних у Львові, який стався ввечері 8 липня.

Про це пише «Суспільне Львів».

За даними слідства, підозрюваний під час сутички підбіг до поліцейського і вдарив його в обличчя — той отримав забійні травми і струс мозку. Далі, як стверджують прокурори, чоловік розпилив газ із балончика на іншого правоохоронця, через що той отримав опік.

Суспільне Львів / Ольга Іващук

Також слідство встановило, що Гаврилов перебуває в СЗЧ. Чоловіка підозрюють у хуліганстві, скоєному із заздалегідь підготовленим предметом (газовим балончиком), та умисній шкоді двом поліцейським.

23-річного львівʼянина затримали вчора ввечері. Тоді слідчі стверджували, що він був серед групи людей, яка пошкодила автівку військових ТЦК. Під час конфлікту постраждали поліцейські.

Що відомо про інцидент

У Львівському ТЦК кажуть, що все почалося з того, що військові зупинили на вулиці Червоної Калини чоловіка, перевірили його документи і зʼясували, що він порушив правила військового обліку. Чоловіка направили на ВЛК.

У той час інша група оповіщення залишилась на місці — і саме з нею стався конфлікт. Під час нього люди оточили військових ТЦК та перевернули їхній автомобіль. Натовп кричав: «Ганьба». Місцеві телеграм-канали писали, що мітингувальники прокололи шини та зняли бампер автівки.

Офіс генерального прокурора

Згодом на цю ситуацію почали реагувати посадовці. Військова омбудсманка Ольга Решетилова поклала відповідальність за конфлікт на уряд, військово-політичне керівництво, місцеве самоврядування, «які вже стільки років не можуть знайти баланс між потребами економіки й потребами війська». За її словами, потрібен повний перегляд принципів бронювання, з якого має початися реформа мобілізації.

Водночас мер Львова Андрій Садовий назвав ситуацію ганебною: «Ми можемо дискутувати про роботу державних інституцій. Але перешкоджати військовим виконувати службові обов’язки, нищити майно чи брати закон у власні руки неприпустимо».

Голова Офісу президента Кирило Буданов заявив, що чекає на реакцію від правоохоронних органів.

«Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та бʼєте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас», — написав він.