Ракети для Patriot, вибухи у Вишневому і «вікно можливостей» для закінчення війни. Головне зі спілкування Зеленського з журналістами

Після саміту НАТО в Анкарі президент Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами. «Бабель» зібрав головне з його заяв.

Про ракети до Patriot

Найближчим часом Україна отримає від США пакет ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot. Були домовленості про поставки ракет і з Європою — але дат ще немає.

Зеленський назвав саміт НАТО позитивним і результативним для України, як і зустріч із Дональдом Трампом. Президент США визнав, що виробляти ракети для Patriot можуть дві-три країни у світі, серед яких й Україна. Інші не мають технічних можливостей.

Домовленість з Трампом про ліцензії на виробництво ракет для Patriot, за словами президента, мала політичний характер. Тепер дипломати та представники Міноборони мають домовитися про всі технічні деталі. «Раніше домовимось — раніше зможемо виробляти ракети».

Про домовленість зі США щодо дронів

Президент зазначив, що Drone Deal між Україною та США наразі не підписано, однак є деякі документи, які дозволять передати американській стороні різні види українських дронів для випробувань — морські й повітряні. Їхні випробування проходять успішно, після цього буде Drone Deal.

Про можливості закінчення війни та ситуацію в Росії

За словами Зеленського, зараз є вікно можливостей для досягнення миру — Україна стала сильнішою і на полі бою, і в повітрі. Путін розуміє, що єдина його перевага — це балістика, якою його війська атакують українські населені пункти.

Зеленський назвав «історичним анекдотом» те, що Росія, економіка якої була орієнтована на експорт енергоресурсів, після українських ударів змушена імпортувати пальне.