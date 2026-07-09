Ракети для Patriot, вибухи у Вишневому і «вікно можливостей» для закінчення війни. Головне зі спілкування Зеленського з журналістами

Після саміту НАТО в Анкарі президент Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами. «Бабель» зібрав головне з його заяв.
Про ракети до Patriot
Найближчим часом Україна отримає від США пакет ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot. Були домовленості про поставки ракет і з Європою — але дат ще немає.
Зеленський назвав саміт НАТО позитивним і результативним для України, як і зустріч із Дональдом Трампом. Президент США визнав, що виробляти ракети для Patriot можуть дві-три країни у світі, серед яких й Україна. Інші не мають технічних можливостей.
Домовленість з Трампом про ліцензії на виробництво ракет для Patriot, за словами президента, мала політичний характер. Тепер дипломати та представники Міноборони мають домовитися про всі технічні деталі. «Раніше домовимось — раніше зможемо виробляти ракети».
Про домовленість зі США щодо дронів
Президент зазначив, що Drone Deal між Україною та США наразі не підписано, однак є деякі документи, які дозволять передати американській стороні різні види українських дронів для випробувань — морські й повітряні. Їхні випробування проходять успішно, після цього буде Drone Deal.
Про можливості закінчення війни та ситуацію в Росії
За словами Зеленського, зараз є вікно можливостей для досягнення миру — Україна стала сильнішою і на полі бою, і в повітрі. Путін розуміє, що єдина його перевага — це балістика, якою його війська атакують українські населені пункти.
Зеленський назвав «історичним анекдотом» те, що Росія, економіка якої була орієнтована на експорт енергоресурсів, після українських ударів змушена імпортувати пальне.
Про протибалістичний проєкт «Фрея»
Найближчими днями у Франції відбудеться зустріч європейських лідерів і компаній, на якій представлять протибалістичний проєкт «Фрея», створений під керівництвом України.
За словами президента, він ставив завдання, щоб «Фрея» була аналогом Patriot, але була дешевшою і розрахованою на масове виробництво. Водночас він наголосив, що вважає цей проєкт «європейським під нашим головуванням».
Про зустріч з президентом Польщі Каролем Навроцьким
Зеленський назвав зустріч на полях саміту НАТО в Анкарі з Навроцьким конструктивною. Президенти дійшли згоди, що в них спільний ворог — Росія.
Хоча сам Навроцький заявив, що на зустрічі не вдалося досягти згоди з історичних питань, президент України вважає, що перемовини пройшли плідно: «На мій погляд, потрібно, щоб ми були конструктивні та делікатні, щоб не зруйнувати важливі, дружні, сусідські відносини між Україною і Польщею».
Про вибухи у Вишневому
Зеленський заявив, що склад боєприпасів, який Росія атакувала у Вишневому 6 липня, належав одному з підприємств «Укроборонпрому».
Тоді під час атаки загинули 9 людей, ще майже 30 постраждали. Зеленський висловив свої співчуття, назвавши удар по Вишневому «абсолютно жахливою ситуацією».
«Але співчуттів недостатньо. Я отримав усю інформацію від Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури. Є кримінальна справа, винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, і, безумовно, будуть звільнення в «Укроборонпромі», — додав президент.
Про сутичку з ТЦК у Львові
Конфлікт між місцевими й військовими ТЦК, що стався 9 липня у Львові, Зеленський назвав «дуже поганою історією» і «дуже поганим ставленням до людей у військовій формі».
Він отримав доповідь щодо ситуації від міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка — МВС «буде розбиратись» із цим інцидентом. А Міністерство оборони «повинно зробити все, що вони обіцяли».