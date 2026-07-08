У ДПСУ пояснили, як підозрювана в замаху на забудовника Єрмолаєва у Монако повернулась в Україну

Українка Анастасія Березовська, яку підозрюють у замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако, 1 липня законно в’їхала на територію України. На той момент у прикордонників не було даних, що її розшукує Інтерпол.

Про це повідомили в ДПСУ.

«На момент перетину державного кордону 1 липня 2026 року жодних обмежень чи обставин, пов’язаних із пропуском цієї громадянки України, не було. Під час проходження нею прикордонного контролю спрацювань баз даних, зокрема й Інтерполу, про перебування її в розшуку не відбувалося», — повідомили в ДПСУ.

Там додали, що всі пункти пропуску на українському кордоні підʼєднані до баз Інтерполу — тому якщо людина перебуває в розшуку, це мають помітити.

Замах на Вадима Єрмолаєва в Монако

29 червня французька Le Figaro з посиланням на джерела писала, що йдеться про родину Вадима Єрмолаєва — одного з найбільших забудовників Дніпра. Спочатку було відомо, що постраждав Єрмолаєв, його дружина і 13-річний син, який отримав опіки. Згодом офіційна дружина Анна Єрмолаєва заявила «Суспільному», що постраждала не вона.

Місцеве медіа в Монако Nice-Matin написало, що поранена партнерка Єрмолаєва — Анна Насобіна, якій ампутували ногу та ступню. Це донька ексзаступника прокурора Дніпропетровщини Олександра Насобіна і цивільна дружина Єрмолаєва. Також постраждав їхній спільний син 2012 року народження.

На відео, яке опублікували в мережі, видно, як у вестибюлі будинку, де живе Єрмолаєв, невідома людина залишила рюкзак, що потім вибухнув. Le Figaro з посиланням на джерела писала, що місцеві слідчі розглядають, зокрема, версію про причетність СБУ.

3 липня Інтерпол оголосив у розшук 39-річну українку Анастасію Березовську, яку підозрюють у замаху на Єрмолаєва. Прокуратура Монако повідомила, що підозрювана підклала вибухівку, дистанційно підірвала її та втекла до Франції, а потім — через Італію до Німеччини, де вона проживає.

7 липня в Україні правоохоронці знайшли тіло Березовської. За підозрою у її вбивстві затримали працівника ГУР та експравоохоронця.