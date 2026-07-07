ВАКС скасував особисте зобовʼязання керівниці фракції «Батьківщина» Тимошенко

Особисте зобовʼязання стосувалось того, що Тимошенко мала прибувати на вимогу до детектива, прокурора або суду, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та здати закордонний паспорт на зберігання до Міграційної служби (раніше їй повернули закордонні паспорти ). Також квітні суд дозволив Тимошенко виїхати за кордон один раз для участі у міжнародному заході у Хорватії.

Справа Юлії Тимошенко

13 січня НАБУ і САП заявили, що керівник однієї з фракцій у Верховній Раді пропонував «купити» голоси нардепів з інших фракцій. Як згодом зʼясувалось, ішлося про Тимошенко.

Вона підтвердила, що всю ніч з 13 на 14 січня в партійному офісі «Батьківщини» тривали обшуки. Усі звинувачення нардепка відкинула. Вона додала, що у неї забрали телефони, парламентські документи та особисті заощадження.

14 січня Юлії Тимошенко повідомили про підозру за статтею про пропонування хабаря службовій особі. Це карається позбавленням волі від 5 до 10 років з можливою конфіскацією майна.

НАБУ і САП також оприлюднили записи прослуховування розмови нібито Тимошенко з нардепом, де вона російською мовою пошепки пояснює, як і за що голосувати. Якщо вірити записам НАБУ, її метою було «грохнути більшість» і «вбивати законопроєкти».

Також слідство зафіксувало, що Тимошенко з нардепами обговорювала передачу коштів у месенджері «Сигнал», там же вона давала інструкції про голосування. Вони стосувалися не лише законопроєктів, а й кадрових рішень парламенту.

Вже 8 квітня НАБУ і САП заявили, що завершили слідство у справі Тимошенко.