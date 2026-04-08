НАБУ і САП завершили слідство у справі Юлії Тимошенко

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили слідство у справі лідерки партії «Батьківщина», народної депутатки Юлії Тимошенко.

Про це повідомило НАБУ.

13 січня НАБУ і САП заявили, що керівник однієї з фракцій у Верховній Раді пропонував «купити» голоси нардепів з інших фракцій. Як згодом зʼясувалось, ішлося про Тимошенко.

Вона підтвердила, що всю ніч з 13 на 14 січня в партійному офісі «Батьківщини» тривали обшуки. Усі звинувачення нардепка відкинула. Вона додала, що у неї забрали телефони, парламентські документи та особисті заощадження.

14 січня Юлії Тимошенко повідомили про підозру за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України — пропонування хабаря службовій особі. Це карається позбавленням волі від 5 до 10 років з можливою конфіскацією майна.

НАБУ і САП також оприлюднили записи прослуховування розмови нібито Тимошенко з нардепом, де вона російською мовою пошепки пояснює, як і за що голосувати. Якщо вірити записам НАБУ, її метою було «грохнути більшість» і «вбивати законопроєкти».

Також слідство зафіксувало, що Тимошенко з нардепами обговорювала передачу коштів у месенджері Signal, там же вона давала інструкції про голосування. Вони стосувалися не лише законопроєктів, але й кадрових рішень парламенту.