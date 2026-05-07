ВАКС повернув Юлії Тимошенко закордонні паспорти

Вищий антикорупційний суд повернув лідерці партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко закордонні паспорти, але залишив чинними інші процесуальні обов’язки у справі ще на два місяці.

Про це повідомляє «Суспільне» із зали суду.

Тимошенко зобов’язана прибувати за викликом до детектива, прокурора та суду, а також повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Під час засідання суду прокурор просив продовжити всі обмеження ще на два місяці, зокрема вимогу здати закордонні паспорти. Сторона обвинувачення заявила, що є ризики втечі політикині за кордон, впливу на свідків та перешкоджання розслідуванню.

Прокурор зазначив, що у 2025 році Тимошенко 31 раз виїжджала за межі України, а її майновий стан згідно з декларацією зріс на 46 млн грн.

Сама Тимошенко заявила у суді, що не планує залишати Україну. У фейсбуку вона написала, що ВАКС суд поступово скасовує обмеження у справі проти неї.

«Сьогоднішнє скасування заборони на виїзд за кордон задля політичної діяльності — ще один такий крок», — написала Тимошенко.

У квітні суд дозволив Тимошенко виїхати за кордон один раз для участі у міжнародному заході у Хорватії.