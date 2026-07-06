У Малі повстанці збили російський гелікоптер

Повстанці-туареги в Малі заявили, що збили гелікоптер Мі-24 так званого Російського африканського корпусу, що його контролює Міноборони РФ.

Про це пише Al Jazeera.

Цей інцидент стався на тлі загострення зіткнень між малійськими силами, їхніми російськими союзниками та повстанцями.

Інцидент потрапив на відео, його автентичність підтвердив незалежний OSINT-аналітик OSINTWarfare. Він же стверджує, що повстанці влаштували засідку на колону «Африканського корпусу», яка вирушила з міста Гао до Анефісу. У цій засідці, за його словами, також знищили кілька вантажівок і легких бойових автомобілів.

Що сталося з екіпажем Мі-24 — невідомо. За даними турецького журналіста Махмута Бозарслана, який висвітлює конфлікт у Малі, усі, хто перебував на борту, загинули.

Що відбувається в Малі

Повстанці-туареги вже багато років борються за створення власної держави на півночі Малі, значну частину якої вони фактично контролюють. Наразі Малі керує військова хунта на чолі з генералом Ассімі Гойтою, який уперше захопив владу після перевороту у 2020 році, пообіцявши відновити безпеку та відтіснити збройні угруповання. Хунта мала підтримку населення, коли прийшла до влади, обіцяючи розв’язати тривалу кризу безпеки, спричинену повстанням туарегів на півночі, яке згодом перехопили ісламістські бойовики.

Миротворці ООН і французькі війська, які мали завадити ескалації повстання, залишили країну після приходу хунти до влади, а військовий уряд найняв російських найманців, щоб допомогти боротися з повстанцями. З цього моменту вплив Росії в Малі значно зріс. «Африканський корпус», який зараз контролюється Міністерством оборони Росії, взяв на себе операції, якими раніше керувала «ПВК Вагнера», після смерті її засновника Євгенія Пригожина у 2023 році.