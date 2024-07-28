На півночі Малі повстанці-туареги розгромили колону російських найманців «ПВК Вагнера»

Повстанці-туареги на півночі африканської держави Малі заявили, що вбили й поранили десятки солдатів і найманців «ПВК Вагнера». Бої тривали протягом двох днів біля кордону з Алжиром.

Про це повідомляє Reuters.

Армія Малі заявила, що втратила двох своїх солдатів і ще десятеро — поранені, однак вдалося вбити близько 20 бойовиків «ПВК Вагнера».

Повстанський рух «Постійні стратегічні рамки для миру, безпеки та розвитку» (CSP-PSD) заявив напередодні, що його бійці захопили бронетехніку, вантажівки й цистерни під час боїв у прикордонному місті Тінзауатен у четвер і пʼятницю.

Повстанське угруповання також повідомило, що пошкодило гелікоптер. Він розбився в місті Кідал, за сотні кілометрів від місця боїв.

Як повідомляє телеграм-канал Baza, колона «вагнерівців» потрапила в засідку туарегів у Малі. Попередньо, загинули щонайменше 20 бойовиків, а низка ресурсів стверджує, що кількість ліквідованих сягає 50. Серед загиблих може бути й автор відомого «вагнерівського» телеграм-каналу Grey Zone Микита з позивним «Білий».

Оновлень у його каналі не було з 23 липня. Остання публікація — фото бойовиків «ПВК Вагнера» на тлі бронемашини Typhoon у Малі.

Також загинув командир російських найманців у Малі Антон Єлізаров із позивним «Лотос». Він брав участь у вторгненні в Україну та керував штурмами під Попасною, Сєверодонецьком, Лисичанськом, Вуглегірською ТЕС та під Соледаром. Перед цим убивав людей в Центральноафриканській Республіці (ЦАР) і Сирії. «Лотос» має звання Героя РФ, а також «ДНР» і «ЛНР». Як «Лотос», так і «Білий» катували українців, чим дуже пишалися.

Сьогодні повстанці CSP-PSD опублікували звернення до українців українською мовою. Вони висловили солідарність із Україною в боротьбі з Росією та запропонували передати полонених найманців «ПВК Вагнера».

«Дорогі брати-українці, ми, Збройні сили CSP-DPA, хочемо висловити нашу солідарність із вашою боротьбою проти російських злочинців. Ми захопили значну кількість найманців «Вагнера» і хочемо передати вам цих полонених як знак підтримки та солідарності. Цей жест спрямований на те, щоб допомогти вам у вашій боротьбі за справедливість і свободу. Ми сподіваємося, що це сприятиме зміцненню наших звʼязків і нашій спільній перемозі. Зі всією нашою підтримкою, Збройні сили CSP-DPA», — йдеться у повідомленні.