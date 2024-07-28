На півночі Малі повстанці-туареги розгромили колону російських найманців «ПВК Вагнера»

Повстанці-туареги на півночі африканської держави Малі заявили, що вбили й поранили десятки солдатів і найманців «ПВК Вагнера». Бої тривали протягом двох днів біля кордону з Алжиром.
Про це повідомляє Reuters.
Армія Малі заявила, що втратила двох своїх солдатів і ще десятеро — поранені, однак вдалося вбити близько 20 бойовиків «ПВК Вагнера».
Повстанський рух «Постійні стратегічні рамки для миру, безпеки та розвитку» (CSP-PSD) заявив напередодні, що його бійці захопили бронетехніку, вантажівки й цистерни під час боїв у прикордонному місті Тінзауатен у четвер і пʼятницю.
Повстанське угруповання також повідомило, що пошкодило гелікоптер. Він розбився в місті Кідал, за сотні кілометрів від місця боїв.
Як повідомляє телеграм-канал Baza, колона «вагнерівців» потрапила в засідку туарегів у Малі. Попередньо, загинули щонайменше 20 бойовиків, а низка ресурсів стверджує, що кількість ліквідованих сягає 50. Серед загиблих може бути й автор відомого «вагнерівського» телеграм-каналу Grey Zone Микита з позивним «Білий».
Оновлень у його каналі не було з 23 липня. Остання публікація — фото бойовиків «ПВК Вагнера» на тлі бронемашини Typhoon у Малі.
Також загинув командир російських найманців у Малі Антон Єлізаров із позивним «Лотос». Він брав участь у вторгненні в Україну та керував штурмами під Попасною, Сєверодонецьком, Лисичанськом, Вуглегірською ТЕС та під Соледаром. Перед цим убивав людей в Центральноафриканській Республіці (ЦАР) і Сирії. «Лотос» має звання Героя РФ, а також «ДНР» і «ЛНР». Як «Лотос», так і «Білий» катували українців, чим дуже пишалися.
Сьогодні повстанці CSP-PSD опублікували звернення до українців українською мовою. Вони висловили солідарність із Україною в боротьбі з Росією та запропонували передати полонених найманців «ПВК Вагнера».
«Дорогі брати-українці, ми, Збройні сили CSP-DPA, хочемо висловити нашу солідарність із вашою боротьбою проти російських злочинців. Ми захопили значну кількість найманців «Вагнера» і хочемо передати вам цих полонених як знак підтримки та солідарності. Цей жест спрямований на те, щоб допомогти вам у вашій боротьбі за справедливість і свободу. Ми сподіваємося, що це сприятиме зміцненню наших звʼязків і нашій спільній перемозі. Зі всією нашою підтримкою, Збройні сили CSP-DPA», — йдеться у повідомленні.
- Туареги — етнічна група, яка населяє регіон Сахари, зокрема частину північного Малі. Угруповання повстало проти уряду малійської хунти у 2012 році, але пізніше повстання перехопили ісламістські угруповання. У 2015 році воно підписало мирну угоду з Малі, але наприкінці 2022 року CSP-PSD вийшло з переговорів. Проти туарегів, зокрема, воює «ПВК Вагнера».
- За даними журналу The Economist, помітний контингент найманців «ПВК Вагнера» присутній щонайменше в пʼяти африканських країнах: Судан, ЦАР, Лівія, Малі, Мозамбік. Крім того, «вагнерівці» діяли на території ще семи країн Африки: Камерун, Мадагаскар, Буркіна-Фасо, Демократична Республіка Конго, Екваторіальна Гвінея, ПАР, Зімбабве, Кенія. У всіх цих країнах «ПВК Вагнера» використовує своєрідну «бізнес-модель», яка складається з трьох потенційних елементів, їх наявність чи поєднання залежить від конкретної держави. Ці три рівні діяльності «вагнерівців» — військовий, економічний і політичний.
- 26 січня 2023 року США визнали «ПВК Вагнера» транснаціональною злочинною організацією та запровадили нові санкції проти неї та тих, хто її підтримує.
- У червні 2023 року координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що у США є інформація про те, що перехідний уряд Малі з кінця 2021 року заплатив «ПВК Вагнера» понад $200 мільйонів. За його словами, покійний засновник «Вагнера» Євгеній Пригожин тоді допоміг організувати відхід миротворчих сил ООН, відомих як MINUSMA, «для сприяння інтересам «Вагнера».