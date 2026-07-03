Офіс генпрокурора відкрив кримінальну справу через замах на умисне вбивство родини Єрмолаєва

Офіс генпрокурора відкрив кримінальну справу через замах на умисне вбивство трьох українців у Монако. Слідство не називає імен, але раніше медіа писали, що йдеться про родину Вадима Єрмолаєва — одного з найбільших забудовників Дніпра.

Про це повідомили на сайті Офісу генерального прокурора.

Справу відкрили за статтею про закінчений замах на умисне вбивство двох або більше людей, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох людей, та на замовлення. Також правоохоронці створюють міжнародну слідчу групу, щоб ефективніше розслідувати злочин.

За даними слідства, 29 червня біля житлового будинку в Монако пролунав вибух, через який постраждали троє членів однієї родини, серед них — дитина. Усіх госпіталізували.

Що ще відомо про замах

29 червня французька Le Figaro з посиланням на джерела писала, що йдеться про родину Вадима Єрмолаєва — одного з найбільших забудовників Дніпра. Спочатку було відомо, що постраждав Єрмолаєв, його дружина і 13-річний син, який отримав опіки. Згодом офіційна дружина Анна Єрмолаєва заявила «Суспільному», що постраждала не вона.

Місцеве медіа в Монако Nice-Matin написало, що поранена партнерка Єрмолаєва — Анна Насобіна, якій ампутували ногу та ступню. Це донька ексзаступника прокурора Дніпропетровщини Олександра Насобіна і цивільна дружина Єрмолаєва. Також постраждав їхній спільний син 2012 року народження.

На відео, яке опублікували в мережі, видно, як у вестибюлі будинку, де живе Єрмолаєв, невідома людина залишила рюкзак, що потім вибухнув. Le Figaro з посиланням на джерела писала, що місцеві слідчі розглядають, зокрема, версію про причетність СБУ.

Сьогодні, 3 липня, Інтерпол подав у розшук 39-річну українку Анастасію Березовську, яку підозрюють у замаху на Єрмолаєва. Прокуратура Монако повідомила, що підозрювана підклала вибухівку, дистанційно підірвала її та втекла до Франції, а потім — через Італію до Німеччини, де вона проживає.