Сирський відреагував на розслідування «Бабеля» про смерті та катування у «Скелі». Каже, що перевірки у полку були ще взимку

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський прокоментував розслідування «Бабеля» про смерті та катування у 425 штурмовому полку «Скеля».

В інтервʼю ТСН він назвав ситуацію «ганебною історією», яка не повинна існувати в армії країни, що воює.

Головком розповів, що щодо випадків, про які йдеться у розслідуванні «Бабеля», у полку проводилося розслідування ще цієї зими. Перевірки тоді проводили Військова служба правопорядку, військовий омбудсмен і різні комісії.

За словами Сирського, саме щодо полку «Скеля» вже порушували кілька кримінальних справ, які перебувають у роботі. Командування тоді вважало, що після перевірок «негативні явища» у «Скелі» усунули — командир полку доповідав, що висновки зробили, до порушників вжили заходів, а людей, які дискредитували підрозділ або були небажаними в полку, перевели до інших частин.

Після появи нових матеріалів про насильство і смерті у «Скелі» до полку направили комплексну комісію, до якої увійшли офіцери різних структур Генерального штабу та Військової служби правопорядку.

Комісію очолює один із заступників начальника Генштабу, бригадний генерал Олександр Шевченко, якого Сирський назвав досвідченим офіцером.

Він додав, що перед комісією поставили конкретні завдання: перевірити всі можливі місця, де могли відбуватися порушення, оглянути полігони, а також встановити реальне місцеперебування людей, які раніше вчиняли правопорушення.

«Зробимо все для того, щоб усі ці випадки були викриті і всі порушники, залежно від того, які вони скоїли порушення, були покарані», — наголосив головнокомандувач.

За його словами, якщо йдеться про кримінальні злочини, винні мають понести кримінальну відповідальність. Якщо йдеться про дисциплінарні порушення — мають бути застосовані відповідні дисциплінарні заходи.

Правові рішення щодо керівного складу полку ухвалять після завершення роботи комісій.

Смерті й катування у полку «Скеля»

23 червня «Бабель» опублікував велике розслідування ситуації в 425 штурмовому полку «Скеля», який неофіційно ще називають «полком Сирського» — він не входить до жодного корпусу, а напряму підпорядковується вищому командуванню.

Журналістка Катерина Лихогляд опитала понад 30 свідків, переважно рідних мобілізованих до «Скелі», а також з десяток військових полку, які втекли або досі проходять там службу.

Журналістка нарахувала 25 смертей у навчальних центрах полку за останні пів року, офіційна причина більшості з яких — пневмонія, а також описала випадки катувань і знущань із тих, хто проходить навчання.