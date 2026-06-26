У Франції затриманий раніше танкер тіньового флоту РФ передадуть прокуратурі Марселю

У Франції перехоплений 23 червня танкер тіньового флоту РФ передадуть прокуратурі Марселю — йдеться про судно Deliver.

Про це повідомила морська префектура Середземномор’я.

Судно у супроводі ВМС Франції прибуло до затоки Фос. Далі його поставлять на якір і передадуть прокуратурі.

Навколо танкера встановили зону заборони для плавання (500 м) та польоту (майже 3 км) — це потрібно для розслідування.

За даними ГУР, судно Deliver перебуває під санкціями Євросоюзу, України, Швейцарії, Великої Британії, Австралії, Канади та Нової Зеландії. Цей танкер ходить під прапором Камеруну і з 2024 року в обхід санкцій возить російську нафту з порту Приморськ переважно до Китаю та Індії.