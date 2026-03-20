Франція затримала судно тіньового флоту РФ

Франція затримала в Середземному морі судно «Дейна» (Deyna), яке входить до тіньового флоту РФ.

Про це повідомив президент Емманюель Макрон.

«Ці судна, які обходять міжнародні санкції та порушують морське право, є військовими спекулянтами. Вони прагнуть нажитися та фінансують російські військові дії. Ми не дозволимо цього», — додав він.

За інформацією Reuters, танкер прямував із Мурманська під прапором Мозамбіку.

Це вже друге таке перехоплення за останні місяці — в січні Франція зупинила нафтовий танкер Grinch між південним узбережжям Іспанії та північним узбережжям Марокко через підозру, що він є частиною російського тіньового флоту. Крім того, французький флот допомагав Бельгії в подібній операції раніше в березні.

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. У січні 2026 року Євросоюз оголосив про зниження ціни на російську нафту до $44,1 за барель з 1 лютого 2026 року.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує ними здебільшого російська державна компанія «Сучкомфлот». З його допомогою РФ транспортує орієнтовно 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю.