Франція затримала в Атлантичному океані танкер тіньового флоту Росії

Військово-морські сили Франції вранці 31 травня затримали ще один підсанкційний нафтовий танкер Tagor, який прямував з Росії.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон.

Операцію із затримання танкера провели в Атлантичному океані за підтримки партнерів, зокрема Великої Британії.

«Неприпустимо, щоб судна обходили міжнародні санкції, порушували морське право і фінансували війну, яку Росія веде проти України вже понад чотири роки», — наголосив Макрон.

Він додав, що ці судна не дотримуються «найелементарніших правил морської навігації», тому також становлять загрозу для навколишнього середовища і безпеки всіх.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, танкер Tagor перебуває під санкціями США, Євросоюзу, Швейцарії, Великої Британії та України. Судно перевозить нафтопродукти з російських портів Приморськ та Усть-Луга у Балтійському морі до третіх країн.

Також судно афілійоване з підсанкційною компанією Fractal Marine DMCC (ОАЕ) — одним із провідних у 2022—2023 роках операторів тіньового флоту.

Франція не вперше перехоплює танкери російського тіньового флоту. 30 березня Військово-морські сили країни затримали танкер Deyna, який прямував з Мурманська під прапором Мозамбіку. Однак через місяць влада Франції дозволила відпустити цей танкер.

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. З 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизелю, $45 — для різних мастил.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує цими танкерами здебільшого російська державна компанія «Сучкомфлот».

За підрахунками The Guardian від вересня 2023 року, тіньовий флот Росії налічує приблизно 600 суден, які забезпечують 70% російського нафтового експорту й орієнтовно 10% світового флоту «мокрих вантажів». З його допомогою РФ транспортує майже 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю.