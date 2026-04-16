Франція відпустила танкер тіньового флоту Росії Deyna, який затримала в березні.

Про це пише французьке медіа Maritima.

Компанію-власника танкера оштрафували за те, що вона не змогла підтвердити громадянство судна. Reuters раніше писав, що танкер прямував із Мурманська під прапором Мозамбіку.

Одразу після рішення суду танкер покинув свою якірну стоянку в затоці Фос, щоб увійти в міжнародні води.

За даними ГУР, це судно перевозило російську нафту, яку продавали за ціною вище стелі, встановленої країнами G7. Воно перебуває під санкціями США, України, Швейцарії, Британії та Канади.

Танкер Deyna затримали 20 березня за підозрою в допомозі Росії обходити нафтове ембарго. Президент Франції Емманюель Макрон тоді називав його військовим спекулянтом.

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. У січні 2026 року Євросоюз оголосив про зниження ціни на російську нафту до $44,1 за барель з 1 лютого 2026 року.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує ними здебільшого російська державна компанія «Сучкомфлот». З його допомогою РФ транспортує орієнтовно 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю.