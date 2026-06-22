У Канцелярії польського президента пояснили, чому відібраний в українського президента Володимира Зеленського орден досі є у італійського диктатора Беніто Муссоліні, російської імператриці Єкатерини ІІ та колишнього канцлера ФРН та «друга Кремля» Герхарда Шредера.

Як написала міністерка Канцелярії президента Польщі Агнешка Єнджак, у перших двох він є, оскільки посмертно нагород не позбавляють.

Що стосується колишнього канцлера Німеччини, відомого тісними звʼязками з Росією, то він «ніколи не ображав польську націю так відкрито, як це зробив президент України, хоча його діяльність на користь путінської Росії справді слід засудити як шкідливу для Польщі та Європи», каже Єнджак.

«За правління Шредера в Німеччині не зводили жодних пам’ятників на честь Гітлера чи Гіммлера. Жодна частина Бундесверу не була названа на честь «героїв СС», — додала вона.