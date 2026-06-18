Ексголова ОАСК Павло Вовк не зміг поновитися на посаді

Колишній голова нині вже ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павло Вовк не зміг поновитися на посаді.

Остаточне рішення ухвалила Велика палата Вищого антикорупційного суду.

Суд залишив без змін рішення Вищої ради правосуддя (ВРП), яка звільнила Вовка.

Захист Вовка просив зупинити розгляд справи. Зокрема, адвокатка Валерія Лутковська наполягла, що за законом члени дисциплінарної палати ВРП, які ухвалювали певне рішення, не повинні брати участі в пленарному засіданні, де це рішення переглядається. Однак ВРП у своєму регламенті уточнила це правило і вирішила, що не можуть брати участь лише ті члени дисциплінарної палати, які безпосередньо розглядали саме те рішення, яке оскаржується.

У ВРП звинувачення відкинули і запевнили, що це уточнення не порушує регламенту і лише уточнює закон, опираючись на попередні рішення ВС.

Також Лутковська заявила, що трирічний строк притягнення до відповідальності уже минув. Пізніше, за словами адвокатки, Вища рада правосуддя застосувала нову редакцію закону «заднім числом», що змінило правило підрахунку строків.

У ВРП відповіли, що всі процедурні претензії захисту вже не раз оцінювала Велика палата Верховного суду. Там наголосили: захист неправильно рахує строки й плутає «дисциплінарну справу» з «дисциплінарним провадженням». Представник ВРП наполягав, що все вклалося в трирічний строк.

Зрештою, суд став на бік ВРП і відмовився відкладати розгляд справи.