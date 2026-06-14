В Ірані заперечили заяву Трампа про готовність підписати мирну угоду в неділю. Люди вийшли на протести

Міністерство закордонних справ Ірану поставило під сумнів заяву президента США Дональда Трампа про підписання мирної угоди з Вашингтоном у неділю, 14 березня.

Про це повідомляє Reuters.

Напередодні Трамп заявив, що угода з Іраном «запланована до підписання завтра», після чого буде відновлено судноплавство через Ормузьку протоку.

Також премʼєр Пакистану Шехбаз Шаріф, чия країна є посередником у переговорах США та Ірану, 13 червня повідомляв, що сторони укладуть мирну угоду протягом доби. За його словами, Ісламабад готується підписати угоду в електронному форматі, а наступного тижня пройдуть переговори на технічному рівні.

Проте речник іранського МЗС Ірану Есмаїл Багаї заперечив, що мирну угоду зі США підпишуть саме 14 червня.

«Нам доведеться дочекатися точної дати підписання меморандуму про взаєморозуміння, хоча це буде не завтра», — сказав Багаї у суботу.

Притому він не виключив, що це станеться вже найближчим часом.

«Не можна виключати можливості того, що це станеться найближчими днями. Однак через вагання іншої сторони ми повинні бути обережними, роблячи будь-які коментарі щодо цього процесу», — додав речник МЗС Ірану.

Водночас Axios з посиланням на джерела пише, що США та Іран разом із пакистанськими та катарськими посередниками проведуть віртуальну зустріч у неділю та підпишуть меморандум про взаєморозуміння дистанційно. Здебільшого це повʼязано з логістикою, зазначили американські посадовці.

Документ продовжить режим припинення вогню на 60 днів, відновить роботу Ормузької протоки та розпочне переговори щодо ядерної програми Ірану.

Тим часом в Ірані почалися протести проти підписання угоди зі США, повідомило іранське агентство Fars. Протестувальники незадоволені діями міністра закордонних справ Аббаса Арагчі та спікера парламенту Мохаммада Галібафа. Їх звинувачують у надмірній лояльності й готовності підписати договір на невигідних для Тегерану умовах.

Люди скандували «Арагчі, май совість — припини поступатися Америці!», «Галібаф, Арагчі, йдіть у відставку!», «Смерть Арагчі, безчесному прихильнику компромісів!».