Трамп заявив, що США та Іран підпишуть мирну угоду вже завтра

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і Тегеран завтра підпишуть мирну угоду.

Про це він написав у Truth Social.

За його словами, в угоді є пункт про те, що Іран не матиме ядерної зброї — країна не розроблятиме та не купуватиме її. Також він додав, що Ормузьку протоку відкриють, щойно угоду підпишуть.

«Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з Іраном і всім Близьким Сходом у майбутньому. Сподіваємося, що цей процес пройде швидко, легко і гладко. Якщо ні, у нас є найкраща альтернатива, яка, сподіваємося, більше ніколи не буде використана», — написав він.

Сьогодні премʼєр Пакистану Шехбаз Шаріф теж заявив, що США та Іран укладуть мирну угоду протягом доби.