Співзасновник Microsoft Білл Гейтс дав свідчення у Конгресі у справі Епштейна — каже, що фінансист шантажував його інформацією про зради

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс заявив, що сексуальний злочинець Джеффрі Епштейн шантажував його — намагався використати інформацію про позашлюбні стосунки Гейтса, щоб змусити відновити спілкування.

Про це бізнесмен розповів, коли свідчив у Конгресі США 10 червня, пише NYT.

На закритих слуханнях у Комітеті з нагляду Палати представників США, який розслідує дії Міністерства юстиції США у справах, пов’язаних з Епштейном та його оточенням, Гейтс повторив, що шкодує про будь-які контакти з Епштейном, але зазначив, що ніколи не бачив з його боку жодних «кримінальних дій» і сам «ніколи нікого не ображав».

Проте він визнав, що знав про «проблеми з законом» Епштейна, коли знайомився з ним у 2011 році, але не перевірив його біографію належним чином і не усвідомлював масштабу злочинів.

До 2014 року вони провели кілька зустрічей, обговорюючи створення благодійного фонду, на якому Епштейн сподівався заробити комісійні, залучивши банкірів із JPMorgan Chase. Проте проєкт так і не реалізували, і до кінця 2014 року спілкування Гейтса та Епштейна припинилося.

Бізнесмен назвав свої зустрічі з Епштейном «серйозною помилкою», яка погіршила репутацію та прискорила розлучення з дружиною.

За словами Гейтса, після того як він припинив спілкуватися з Епштейном, дізнався, що фінансист намагався використати його сімейні проблеми для впливу на нього. Епштейн часто збирав особисту інформацію про впливових людей зі свого оточення, щоб тиснути на них.

«Як тепер може побачити громадськість із оприлюднених матеріалів справи, Епштейн працював над тим, щоб використати інформацію про мої подружні зради», — заявив Гейтс.

Ім’я співзасновника Microsoft фігурує в матеріалах і на фото, пов’язаних з Епштейном. Наприкінці лютого Гейтс перепросив співробітників Фонду Гейтсів за свої зв’язки з Епштейном. Він визнав, що припустився помилок, які кинули тінь на благодійну організацію, але наполягає, що не брав участі у злочинах Епштейна.

Справа Джеффрі Епштейна

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Тоді писали, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих осіб у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Вдруге Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.

У звʼязках з Епштейном звинувачують також Дональда Трампа. Нібито Трамп і Епштейн були друзями та відвідували одні й ті самі вечірки в 1990-х роках. Утім, Дональд Трамп подав позов проти журналістів, які висвітлювали цю інформацію.

У листопаді стало відомо, що серед документів Джеффрі Епштейна знайшли десятки згадок про Україну. Серед іншого, там фігурують імена політика Олександра Вілкула та експрезидента Леоніда Кучми.

19 грудня Мінʼюст США поширив першу добірку з «файлів Епштейна». Серед десятків тисяч документів, які піддали цензурі, є багато світлин відомих людей. Менше ніж через добу після публікації із сайту Міністерства юстиції США зникли щонайменше 16 файлів, повʼязаних з Епштейном. Серед них — фото з Трампом.

Новий масив документів Мін’юст США опублікував 30 січня. У них знайшли інформацію про те, що у засновника Microsoft Білла Гейтса виявили інфекцію, що передається статевим шляхом, після спілкування з «російськими дівчатами», а Епштейн допомагав йому придбати ліки.