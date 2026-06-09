Зеленський пропонує Британії купити ППО для України на кошти Абрамовича від продажу «Челсі»

Президент України Володимир Зеленський запропонував Британії використати $3,3 млрд від продажу футбольного клубу «Челсі» російського олігарха Романа Абрамовича на ППО для України.

Про це президент розповів в інтерв’ю The Guardian.

За словами Зеленського, ці кошти могли б допомогти профінансувати закупівлю додаткових систем ППО та засобів протиракетної оборони, зокрема американського виробництва. Він зазначив, що українські та британські дипломати вже обговорюють це питання, хоча процес залишається складним.

Крім того, в інтервʼю Зеленський згадав про зустріч з Абрамовичем у Києві щодо мирних перемовин. Президент пожартував, що Абрамович не приніс із собою грошей за продаж «Челсі», коли вони зустрілися минулого місяця.

«Я сказав: “Нам потрібні ваші гроші”», — розповів Зеленський.

Також президент повідомив, що Україна разом із Великою Британією працює над створенням європейської антибалістичної системи. За його словами, такий проєкт був би важливим як для України, так і для британської сторони.