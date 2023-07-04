Велика Британія не дозволяє витрачати кошти з продажу «Челсі» поза межами України

Велика Британія заборонила Фонду допомоги постраждалим від війни використовувати гроші від продажу футбольного клубу «Челсі» для допомоги українцям за межами України.

Про це розповів голова фонду Майк Пенроуз у статті для The Times.

Коли «Челсі» продали, виручені кошти передали Фонду, щоб вони могли принести користь «усім жертвам війни в Україні та її наслідків». Однак через рік британський уряд повідомив Фонду, що той отримає гроші лише в тому випадку, якщо погодиться обмежити витрати географічними кордонами України — «тобто ми не зможемо розглядати жоден запит, який міг би виділити гроші українцям за межами України». У Фонді із цим не погоджуються, адже можна, наприклад, допомагати українським біженцям за кордоном.

«Із такою величезною сумою грошей, як ця — близько £2,35 мільярда — ідея не допомагати найвразливішим, де б вони не мешкали, майже безсовісна», — заявив Майк Пенроуз.