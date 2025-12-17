Британія дає «останній шанс» Абрамовичу передати Україні £2,5 млрд за продаж «Челсі»

Велика Британія 17 грудня видала ліцензію на переказ понад £2,5 мільярда ($3,3 мільярда) на користь народу України. Це гроші, які російський олігарх Роман Абрамович отримав після продажу англійського футбольного клубу «Челсі».

Про це повідомляє уряд Британії.

У травні 2022 року Абрамович продав ФК «Челсі», щоб команда не потрапила під санкції, які чекали на самого олігарха. Американський мільярдер Тодд Болі заплатив за клуб £2,5 мільярда.

Абрамович «хотів, аби виручені кошти передали благодійному фонду для потреб постраждалих із Росії та України». Натомість уряд Великої Британії планував передати ці гроші лише до новоствореного Фонду допомоги постраждалим від війни в Україні. Відтоді гроші застрягли: Британія не дозволяла витрачати кошти з продажу «Челсі» поза межами України.

Нинішня ліцензія пропонує, щоб гроші пішли на гуманітарні цілі в Україні, тоді як будь-які прибутки від них — на допомогу жертвам конфліктів у всьому світі. У жодному разі кошти не можна передати самому Абрамовичу чи комусь із санкційного списку. Якщо російський бізнесмен не погодиться на пропозицію — уряд Британії піде в суд.