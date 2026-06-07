У Вірменії на парламентських виборах лідирує правляча партія прем’єра Пашиняна «Громадянський договір»

Разом усі чотири опозиційні сили набирають 52,9% голосів, що потенційно може допомогти їм претендувати на більшість у парламенті.

Наступне місце посідає блок «Вірменія» експрезидента Роберта Кочаряна, який отримує 13,2% підтримки. Також прохідний бар’єр долають партії «Процвітаюча Вірменія» з 6,1% голосів і «Крила єдності» — 4,6%.

За даними екзитполів, на які посилається News.am, партія Пашиняна має вже 32,7% голосів. На другому місці — проросійський блок «Сильна Вірменія» бізнесмена Самвела Карапетяна з 29%.

Вибори у Вірменії

Голосування під час парламентських виборів у Вірменії тривало з 08:00 до 20:00 на понад двох тисячах виборчих дільниць. У виборах брали участь 18 політичних сил — 16 партій і два блоки. Для перших прохідний бар’єр становить 4%, для других — 8%. Загалом у парламенті має бути щонайменше 101 депутат і три політичні партії.

На виборах мали право проголосувати 2,486 мільйона людей. Явка, за даними Центральної виборчої комісії Вірменії, становила 58,97% — проголосували 1,477 мільйона людей. На парламентських виборах 2021 року явка була нижчою — 49,4%.

Ці вибори проходять на тлі політичної напруги у відносинах між Вірменією та Росією. Опитування прогнозують перемогу чинному премʼєру Ніколу Пашиняну, якого РФ звинувачує в проєвропейському курсі. Через це РФ уже пригрозила країні зростанням цін на газ, а останнім часом почала вводити обмеження на імпорт з країни.

Незадовго до виборів Росія та її союзники вимагали, щоб Вірменія провела референдум про вибір між Європейським та Євразійським союзами. Влада країни від цього відмовилася, бо для цього «немає підстав».

Агентство Reuters писало, що влада РФ планує завезти майже 100 тисяч вірмен, які проживають у Росії, на вибори у Вірменію, аби ті голосували за суперників Пашиняна.