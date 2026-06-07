У Вірменії стартували парламентські вибори на тлі тиску РФ через проєвропейський курс країни

У Вірменії 7 червня стартували парламентські вибори. Через них у країни вже погіршилися стосунки з Росією.

Про це пише вірменська служба «Радіо Свобода».

Виборчі дільниці на території країни, яких загалом понад 2 000, відчинилися о 08:00 за місцевим часом. Голосування триватиме до 20:00, а попередні результати очікуються після опівночі. Право голосу мають 2,5 млн громадян.

За місце у парламенті змагаються 18 політичних сил: 16 партій і два виборчих блоки. Для перших прохідний бар’єр становить 4%, для других — 8%. Загалом у парламенті має бути щонайменше 101 депутат і три політичні партії.