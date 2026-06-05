Родини загиблих через підрив Росією Каховської ГЕС подали скаргу до Комітету ООН з прав людини

Родини девʼятьох людей, які загинули внаслідок підриву Каховської ГЕС російськими військами 6 червня 2023 року, подали скаргу до Комітету ООН з прав людини.

Звернення від імені родин підготували правозахисні організації Legal Action Worldwide (LAW) і Truth Hounds. Про це йдеться в пресрелізі організацій, текст якого є в розпорядженні «Бабеля».

Правозахисники стверджують, що Росія порушила право на життя не лише дев’ятьох заявлених жертв, але й усіх людей, які загинули внаслідок катастрофи.

«Ніхто їх не попередив, а коли прийшла вода, ніхто не прийшов рятувати», — розповіла Вікторія, яка втратила трьох членів родини під час затоплення і зараз разом з іншими постраждалими родинами домагається справедливості та репарацій від РФ.

За даними української та російської влади, через руйнування дамби загинули щонайменше 92 людини. Водночас журналістські розслідування свідчать, що лише в окупованих Олешках жертв може бути сотні.

Остаточну кількість загиблих досі неможливо встановити через окупацію РФ частини постраждалих територій. Триваюча окупація теж ускладнює збір свідчень і доказів, що вплинуло на можливості родин домагатися правового відшкодування.

У LAW заявили, що позитивне рішення Комітету ООН на користь родин загиблих може стати історичним прецедентом і розширити застосування міжнародного права для захисту цивільних під час воєнних конфліктів — як в Україні, так і в усьому світі.

Окрім людських жертв, підрив Каховської ГЕС спричинив затоплення десятків населених пунктів, масштабну екологічну шкоду і створив ризики для роботи системи охолодження Запорізької атомної електростанції.

Також у звіті Truth Hounds вказується, що росіяни не лише не забезпечили належну евакуацію людей на окупованому лівобережжі Херсонщини, а й перешкоджали рятувальним роботам. Свідки розповідали про обстріли районів евакуації, конфіскацію приватних човнів і блокування доступу волонтерів до затоплених населених пунктів.

Такі дії окупантів можуть кваліфікуватися як серйозні порушення міжнародного гуманітарного права. Однак правозахисники наголошують, що попри масштаб катастрофи механізми притягнення винних до відповідальності обмежені.

У 2024 році організації LAW і Truth Hounds подали аналогічну скаргу до Комітету ООН з прав людини щодо ракетного удару Росії по Вінниці в липні 2022 року, внаслідок якого загинули 28 цивільних.

Підрив Каховської ГЕС

Уночі 6 червня 2023 року Росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області — пʼяту за величиною в Україні. Від початку повномасштабної війни ГЕС перебуває під окупацією, а в жовтні 2022 року Володимир Зеленський попереджав, що росіяни її замінували.

«Укргідроенерго» заявило, що ГЕС повністю зруйнована і відновити її неможливо. А щоб перебудувати ГЕС, потрібно не менше ніж мільярд доларів. В ООН вважають, що підрив Каховської ГЕС завдав Україні збитків на $14 мільярдів.

У липні МВС України заявило, що через підрив дамби на контрольованій Києвом території загинув 31 українець.

Розслідування Associated Press доводить, що російська окупаційна влада на захопленій території Херсонщини значно та навмисно занизила кількість жертв підриву Каховської ГЕС. Росія контролювала видачу свідоцтв про смерть і вилучала тіла, які не забирали родичі, а також погрожувала медикам і волонтерам за розкриття «зайвої» інформації.