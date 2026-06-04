Bloomberg: Німеччина, Франція і Велика Британія розробляють план, як залучити Путіна до переговорів про закінчення війни

Ключові союзники України в Європі — Німеччина, Франція та Велика Британія — розробляють план залучення Росії до перемовин про завершення війни.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Оскільки мирні переговори за посередництва США зайшли у глухий кут, а російські війська зазнають дедалі більших втрат на фронті, ці три країни бачать потенційну можливість «посадити Путіна за стіл переговорів». Додатковий тиск на Кремль чинять успішні українські удари по території РФ, а також певні ознаки опору війні Путіна на найвищих рівнях у Москві, кажуть джерела Bloomberg.

Союзники працюють над планом саме зараз, адже хочуть уникнути чергової складної зими для України, коли росіяни, ймовірно, продовжать бити по критичній інфраструктурі та цивільному населенню.

За даними Bloomberg, Німеччина, Франція та Велика Британія погодилися, що будь-яке остаточне рішення про те, чи продовжувати переговори з Путіним, буде за президентом України Володимиром Зеленським, і Європа не змушуватиме його прийняти стратегію, з якою він не погоджується.

За словами джерел, очікується, що премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер найближчими днями проведе переговори з лідерами Німеччини та Франції Фрідріхом Мерцом та Емманюелем Макроном.

Проте деякі чиновники з цих європейських країн вважають, що зараз не час говорити про переговори з Росією, адже Путін не показав жодного серйозного ставлення до перемовин. Натомість вони вважають, що країни Європи повинні посилювати тиск на Кремль та надати Україні всю необхідну зброю.

Переговори України, Росії та США

Перші прямі тристоронні переговори делегацій України, РФ та США пройшли 23—24 січня в Абу-Дабі. Головною їхньою темою були можливі умови завершення війни, конкретних результатів перемовники тоді не досягли.

Наступний раунд переговорів відбувся в Абу-Дабі 4—5 лютого. Сторони зосередились на механізмах припинення вогню та на тому, як його будуть контролювати США. Але остаточно узгодити деталі делегації не змогли без політичних рішень на найвищому рівні. Тоді ж домовились про перший за останні пʼять місяців обмін полоненими між Україною та Росією — додому повернулися 157 українців.

Після цього Україна, РФ і США 17—18 лютого вели мирні переговори в Женеві. Зеленський тоді казав, що на них військові майже домовились, як моніторити припинення вогню, але в питаннях територій та ЗАЕС прогресу поки що немає.

Останній раунд тристоронніх перемовин між Києвом, Вашингтоном і Москвою відбувся у швейцарській Женеві 26 лютого. Окрема увага була зосереджена на економічному блоці та довгострокових механізмах підтримки України.

На початку квітня Зеленський заявив, що запропонував американській делегації приїхати до Києва для переговорів на рівні технічних груп. Цей формат — альтернатива тристоронній зустрічі за участі РФ, яку поки не можуть провести через війну на Близькому Сході. При цьому Зеленський не вважає, що переговори зайшли у глухий кут, і наполягає, що необхідно продовжити тристоронні зустрічі.