Ексзаступник міністра інфраструктури отримав нову підозру в справі про корупцію

Колишньому заступникові міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомили про нову підозру у справі про корупцію на закупівлі критичного обладнання.

Про це повідомили Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Правоохоронці не називають імені посадовця, але з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про Василя Лозинського.

За даними слідства, влітку 2022 року Кабмін виділив гроші на обладнання, аби забезпечити населення альтернативними джерелами світла, тепла і водопостачання взимку на тлі руйнування об’єктів критичної інфраструктури.

Посадовець схилив заступника директора держпідприємства укласти угоду на поставку обладнання за ціною, що перевищувала ринкову на 30%, кажуть в НАБУ. За це гарантував йому посаду директора.

Дії ексзаступника міністра кваліфікували за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України (підбурення до зловживання владою), дії директора державного підприємства — за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою).